11. Paderborner Wintersalon

Im Rahmen des 11. Paderborner Wintersalons ist die Entscheidung gefallen: Aus insgesamt 115 eingereichten Werken wählte eine namhafte Jury diejenigen aus, die einen qualitativen Querschnitt des künstlerischen Schaffens der Region Ostwestfalen-Lippe spiegeln. Bereits im Juli ging der Ruf an alle Kunstschaffenden der Region, sich mit bis zu zwei Werken an der einzigen jurierten Salonausstellung in Ostwestfalen-Lippe zu bewerben und sich dem Urteil einer unabhängigen Jury zu stellen. Diese bestand aus fünf kompetenten Fachleuten: Imke Brunzema (Künstlerin und Ausstellungsorganisation „Raumstation“ Bielefeld), Prof. Dr. Karina Pauls (Universität Paderborn), Claudia Rinke (Leitung der Städt. Museen und Galerien Paderborn), Dr. Alexandra Sucrow (Kunstverein Paderborn) und Eva Wilcke (Künstlerin Paderborn).

Über 60 Künstlerinnen und Künstler folgten der Einladung und reichten ihre Arbeiten ein. Gezeigt werden nun 28 Werke von 23 ausgewählten Künstlerinnen und Künstlern aus Ostwestfalen-Lippe, wobei Malerei, Grafik, Fotografie und Skulptur vertreten sind.

Die Ausstellung wird am 9.11. um 13 Uhr eröffnet und endet am 23.11. Der Eintritt ist frei.

Öffnungszeiten: Mi. bis Fr. 17 bis 20 Uhr, Sa. & So. 15 bis 19 Uhr

(Bild: Elisabeth Jux-Hiltrop: ohne Titel, 2025)

https://raumfuerkunst.de