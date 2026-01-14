Am 17. Januar ab 9 Uhr wird das Heinz Nixdorf MuseumsForum erneut zum Austragungsort des Regionalwettbewerbs FIRST LEGO League.

In verschiedenen Challenges treten junge Entwicklerinnen und Entwickler im Alter von sechs bis sechzehn Jahren gegeneinander an und stellen sich unter dem diesjährigen Motto „UNEARTHED“ spannenden Herausforderungen.

Der Wettbewerb unterteilt sich in Explore-Teams und Challenge-Teams. Sechs- bis Zehnjährige tauchen in den Explore-Teams in die spannende Welt der Archäologie ein. Dabei erforschen sie Geheimnisse der vergangenen Zeit, bauen Modelle, gestalten Poster und präsentieren ihre Ideen anschließend in der Ausstellung.

Die Challenge-Teams, bestehend aus neun- bis sechzehnjährigen Programmiererinnen und Programmierern, bergen mit ihren Robotern Artefakte aus einem Grabungsfeld, sortieren Fundstücke, transportieren Werkzeuge und noch vieles mehr.

Für Zuschauer sind die Robot Games eine besondere Attraktion. Hier ist verblüffende Technik bei allerbester Stimmung zu erleben.

Der Eintritt zum Regionalwettbewerb ist frei.

(Foto: Sergei Magel/HNF)

Weitere Infos unter www.hnf.de/fll2026