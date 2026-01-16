Am 19.1. um 18 Uhr lädt die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Paderborn e.V. lädt gemeinsam mit dem Pollux by Cineplex zur Filmvorführung des bewegenden Dokumentarfilms „Der Schatten des Kommandanten“ ein. Der Film thematisiert die Spuren der Schoah und die Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit. Im Zentrum stehen die konträren Lebenswege von Hans-Jürgen Höß, Sohn des Auschwitz-Kommandanten, und Anita Lasker-Wallfisch, Überlebende des Konzentrationslagers. Ihr erstes persönliches Aufeinandertreffen, acht Jahrzehnte nach den Ereignissen, bildet einen der eindrucksvollsten Momente des Films. Auch ihre Kinder, Kai Höss und Maya Lasker-Wallfisch, kommen zu Wort und teilen ihre Perspektiven auf das Erbe ihrer Familiengeschichte.

Tickets online unter www.cineplex.de/paderborn oder im Vorverkauf an der Kinokasse.