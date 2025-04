7. Sinfoniekonzert

Der Solist des Abends, der südkoreanische Cellist Jaemin Han, erregte im Mai 2021 internationale Aufmerksamkeit, als er als jüngster Preisträger in der Geschichte des George-Enescu-Musikwettbewerbs mit dem Grand Prix ausgezeichnet wurde. Noch im selben Jahr gewann er den dritten Preis beim Internationalen Musikwettbewerb in Genf. Trotz seines jungen Alters hat Han bereits mit mehreren bedeutenden Orchestern und Dirigenten zusammengearbeitet, darunter erst kürzlich eine Tournee durch Südkorea mit dem Philharmonischen Orchester Luxemburg und Gustavo Gimeno. Der aus einer Musikerfamilie stammende Jaemin Han begann im Alter von fünf Jahren mit dem Cellospiel und debütierte drei Jahre später in seiner Heimatstadt mit dem Wonju City Symphony Orchestra. Jaemin Han studiert derzeit an der Kronberg Academy, Deutschland, unter der Leitung von Wolfgang-Emanuel Schmidt. Zuvor studierte er bei Myung-Wha Chung, Kangho Lee und Tsuyoshi Tsutsumi am Korea National Institute for the Gifted in Arts.

Der deutsche Dirigent Elias Grandy zählt zu den jungen, aufstrebenden Dirigenten, die sich sowohl auf dem Konzertpodium bei erstklassigen Orchestern wie auch in der Oper in Europa, Amerika und Asien einen Namen machen. In den vergangenen Spielzeiten debütierte er mit großem Erfolg bei so namhaften Orchestern wie dem HR-Sinfonieorchester, den Wiener Symphonikern, dem Yomiuri Nippon Symphony Orchestra, dem Sapporo Symphony Orchestra, dem Orchestre Philharmonique de Luxembourg, dem Utah Symphony sowie dem Minnesota Orchestra.

Programm:

Albert Roussel, Konzert für kleines Orchester op. 34

Édouard Lalo, Cellokonzert d-Moll

Ludwig van Beethoven, Sinfonie Nr. 4 B-Dur op. 60

Das Konzert am 9. April in der Paderhalle beginnt um 19.30 Uhr.

Karten sind hier erhältlich