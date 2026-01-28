Das Hochschulorchester Paderborn spielt am 2. und 4.2. um jeweils 20 Uhr ein rein romantisches Konzertprogramm. Nach einer kurzen italienischen Einleitung mit dem Preludio a Orchestra von Giacomo Puccini, der frühesten überlieferten Komposition des damals 17-jährigen Schülers, folgt das Konzert für zwei Klaviere und Orchester in E-Dur von Felix Mendelssohn-Bartholdy, das er im Alter von nur 14 Jahren komponiert hat! Mit der Aufführung dieses Werkes verabschiedet das Hochschulorchester die beiden Solisten in den Ruhestand: Marianne und Eckhard Wiemann (Foto) haben das Fach Musik an der Universität über einen sehr langen Zeitraum mitgestaltet und geprägt. Im zweiten Konzertteil erklingt die Sinfonie Nr. 7 von Franz Schubert, die sogenannte „Unvollendete“.

Mitwirkende: Hochschulorchester Paderborn Marianne und Eckhard Wiemann (Klavier) und Steffen Schiel (Leitung)

Eintritt: 10,- € · Studierende/Schüler:innen frei (Eintrittskarte erforderlich)

Reservierung: Uni-Service-Center, B0.140, Tel. 05251/605298

Vorverkauf: Ticket-Center, Königsplatz 10, Tel. 05251/299750

https://www.uni-paderborn.de/universitaet/hochschulorchester