In Paderborn wird wieder Herbstlibori gefeiert: Dieses Mal von Samstag, 17. Oktober, bis Sonntag, 25. Oktober. Auf der 400 Meter langen Kirmesmeile auf dem Liboriberg versprechen zahlreiche Fahrgeschäfte und Stände ein buntes Kirmestreiben.

Das Riesenrad „Eyecatcher“ ist mit mehr als 50 Metern Höhe eines der größten transportablen Riesenräder der Welt und damit der Höhepunkt auf dem Liboriberg. Wer es lieber rasanter mag, für den ist mit der Sound Machine, ein Rundfahrgeschäft für Jung und Alt, bei dem Tempo und gute Laune garantiert sind, ebenfalls gesorgt. Natürlich werden Traditionsfahrgeschäfte wie Musik-Express und Autoscooter auch nicht fehlen. Eine große Anzahl an Imbiss- und Ausschankbetrieben mit einer reichhaltigen Auswahl an Getränken und allerlei süßen und herzhaften Leckereien sorgt dafür, dass sich die Besucherinnen und Besucher ausgiebig stärken können. Wurf-, Belustigungs- und Verkaufsgeschäfte runden das Kirmeserlebnis ab.

Geöffnet ist die Kirmes montags bis donnerstags von 14 Uhr bis 22.30 Uhr, freitags und samstags von 14 Uhr bis 23 Uhr und sonntags von 11.30 Uhr bis 22.30 Uhr. Zudem findet am letzten Kirmessonntag, 25. Oktober, von 13 bis 18 Uhr ein verkaufsoffener Sonntag statt, zu dem die Werbegemeinschaft Paderborn einlädt.

Alle Informationen gibt es unter www.libori.de

Foto: Besim Mazhiqi