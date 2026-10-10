Das Herzenslust-Team der Aidshilfe Paderborn lädt im Rahmen der Coming-Out-Days zu einem besonderen Theaterabend ins Amalthea Theater ein: Der Schauspieler Michael Grunert vom Theaterlabor Bielefeld präsentiert dort am 15.10. um 20 Uhr das Solostück „Schlachter-Tango“.

Zum Inhalt: Im April 1975 meldet die Hamburger Lokalpresse: „Wieder ein Mord auf St. Pauli: Rentner erschlagen“. Es ist die letzte Schlagzeile aus dem Leben des Bielefelders Ludwig Meyer. Ludwig M. wird 1936 wegen Homosexualität von der Gestapo verhaftet. Als Jude überlebt er Buchenwald und Auschwitz. Nach dem Krieg muss er um die Anerkennung seiner Verfolgung als Jude kämpfen. In den 60er Jahren, noch vor der Aufhebung des § 175, gelingt es ihm schließlich, am Rande der Legalität, das erste Schwulenlokal in Hannover zu eröffnen. In albtraumhaften und grotesken Bildern, mit dokumentarischen Texten, aber auch in Geschichten, die den Zeitgeist jener Jahre widerspiegeln, entsteht vor unseren Augen das Bild eines Mannes, der sich seine Identität und Menschenwürde nicht nehmen lässt.

Der Eintritt beträgt 10,- Euro, ermäßigt 5,- Euro. Eintrittskarten sind im Vorverkauf während der Öffnungszeiten der Aidshilfe Paderborn erhältlich: dienstags und donnerstags von 9 bis 12 Uhr, mittwochs von 15 bis 18 Uhr sowie freitags von 10 bis 13 Uhr. Restkarten sind am Veranstaltungsabend an der Abendkasse erhältlich.