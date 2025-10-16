In Roter Himmel machen die Freunde Leon und Felix Urlaub in der Waldhütte an der Ostsee von Felix Familie. Autor Leon muss seinen zweiten Roman fertigstellen, Fotograf Felix seine Bewerbungsmappe für die Kunsthochschule. Die produktive Auszeit wird von Anfang an durch Nadja gestört, welche zeitgleich in der Hütte wohnt und nachts gerne Besuch mitbringt. Während Felix entspannt mit der Situation umgeht und eh lieber ans Meer geht, hat Leon mehr Probleme, sich anzupassen. Doch nicht nur die Deadline seines Verlegers bedroht die Idylle …

Christian Petzold ist einer der wichtigsten deutsche Regieführenden seit der Jahrtausendwende. Als bekanntester Vertreter der Berliner Schule handeln seine Filme von Identitätssuche, Vergangenheit und Neuanfängen.

