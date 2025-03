Internationale Wochen gegen Rassismus im Kreis Paderborn

Der Kreis Paderborn beteiligt sich mit zwei Aktionswochen vom 17.-29.03. an den Internationalen Wochen gegen Rassismus. Das Motto 2025 lautet „Menschenwürde schützen“. Zu diesem Thema haben das DemokratieBüro „Vielfalt lieben“ und die ADA – Servicestelle Antidiskriminierungsarbeit im Caritasverband Paderborn e.V. ein umfangreiches Programm erstellt. Es gibt Lesungen, Konzerte, Talks, Workshops und Ausstellungen. Möglich gemacht haben dies unterschiedliche Kooperationspartner:innen, die an verschiedenen Orten, überwiegend in der Stadt Paderborn, Veranstaltungen durchführen. Es gibt Programm für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Die Aktionswochen machen auf Herausforderungen in unserer Gesellschaft aufmerksam und geben gleichzeitig Handlungsmöglichkeiten zur Förderung von Toleranz, Vielfalt und Zivilcourage. Es wird deutlich, dass sich viele Menschen im Kreis Paderborn gegen jegliche Form von Ungleichwertigkeit einsetzen. Die Würde des Menschen zielt auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit und die Gleichheit aller Menschen. Deshalb stehen wir zusammen – gegen Diskriminierung und Rassismus und für 100% Menschenwürde. Es gibt Bekanntes, aber auch viel Neues: neue Kooperationspartner:innen, neue Formate und neue Zielgruppen.

Das ganze Programm gibt es unter: www.vielfalt-lieben.de