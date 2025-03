Tscharällo & Laidback Larry

2025 meldet sich Tscharällo brutal ehrlich und einfühlsam zugleich zurück. Auf seiner neuen Produktion balanciert er zwischen Leichtigkeit und überfälliger kritischer Haltung gegenüber Mackern und männlichen Privilegen. Seine neuen Texte berühren, weil sie echt und unverblümt sind, nahbar und entlarvend zugleich. Tscharällo ist Pop, der glatt und geschmeidig klingt und dich musikalisch auf eine Reise mitnimmt. Tscharällo ist aber auch ein einziger Flex beim Rappen, der in so manchen Songs auf die Fresse gibt und dir in anderen zeigen will, dass Verletzlichkeit keine Schwäche, sondern immer noch eine Tugend ist. Tscharällo schreibt nicht über das Leben – er nimmt es in die Hand, betrachtet es von allen Seiten und formt daraus etwas, das einen differenzierten Zeitgeist trifft und Facetten aufzeigt, von denen du nicht wusstest, das du sie sehen solltest! Diese Melange bringt er unnachgiebig und ausdauernd live und landesweit auf die Bretter, die die Welt bedeuten. Denn live ist dieser Typ zusammen mit seinem Schlagzeuger Laidback Larry eine absolute Maschine, die stets geölt werden muss.

Das Konzert am 21.3. im Sputnik beginnt um 19 Uhr.