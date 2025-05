SchlossSommer-Eröffnung

Im Schloss- und Auenpark steht traditionell schon für den 1. Mai Sommeranfang im Kalender, denn dann eröffnet die Schlosspark und Lippesee Gesellschaft mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter in diesem Jahr zum 31. Mal unter dem Motto „Jeder SchlossSommer hat seine eigene Schönheit.“ zum Thema Schönheit ihren SchlossSommer, das bunte Unterhaltungs- und Kulturprogramm im Neuhäuser Schlosspark. Los geht es um 11 Uhr.

Bereits an diesem ersten Tag geht der SchlossSommer 2025 in die Vollen und lädt bis um 18 Uhr zum Verweilen ein. Die Feuerwehr Schloß Neuhaus sowie viele weitere Vereine und Institutionen stellen sich und ihre Projekte vor. Rund um das Brunnentheater und im Bereich der „alten Kommandatur“ kann man sich in zwei Biergärten und an zahlreichen Imbissständen bestens verpflegen.

Auch und besonders Familien und Kinder sind eingeladen, den Schlosspark richtig zu genießen. Für sie stehen unter anderem spannende Hüpfburgen von Hüpfburg Paderborn zum Toben und Springen, ein Baseball-Schlagtunnel und vieles mehr bereit.

Eine einzigartige Straßenshow mit Humor und Herz bietet Das FeuerWer Duo!

Mit viel Charme und Witz leitet das Duo durch die verschiedenen Lektionen der Show und verblüfft immer wieder mit außergewöhnlicher Akrobatik. Das historische Feuerwehrauto wird zur Bühne. Ein Feuerwehrschlauch wird zum Drahtseil. Hoch an der Drehleiter hängt das Trapez. Helfen Sie mit bei einer spektakulären Löschübung und werden Sie Augenzeuge atemberaubender Luftakrobatik.

(Foto: Thorsten Hennig)

www.schlosspark-paderborn.de