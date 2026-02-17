14. Jazz & Blues Party

Die beliebte Jazz und Blues Party kehrt zurück – mit einem internationalen Line-up, das keine Wünsche offenlässt. Die Soul Survivors (Niederlande), eine der heißesten Soul- und Rhythm ’n’ Blues-Bands unseres Nachbarlandes, bringt mit sattem Bläsersound, funkigen Grooves und charismatischem Gesang die Bühne zum Beben. Der niederländische Sänger Henk Kraeijeveld ist bekannt für seine gefühlvolle Stimme und stilistische Vielfalt zwischen Jazz, Pop und Soul. Gemeinsam mit seiner hochkarätigen Band bringt er anspruchsvolle, berührende und zugleich energiegeladene Songs auf die Bühne. Die energiegeladene Latvian Blues Band aus Lettland begeistert seit Jahren mit ihrem mitreißenden Mix aus traditionellem Blues, Funk und Rock ’n’ Roll. Mit explosiven Live-Shows und großartiger Bühnenpräsenz sind sie ein echtes Highlight der europäischen Blues-Szene. Ein Heimspiel gibt es für Jimmy Reiter und seine Band (Foto: Manfred Pollert)! Mit eigener Bläser-Sektion liefert die Truppe ein kraftvolles Set aus Blues, Funk und Soul – handgemacht, ehrlich und voller Spielfreude.

Freuen Sie sich auf einen unvergesslichen Abend voller Leidenschaft, Groove und internationalen Klangfarben.

Die Party am 21.2. in der Paderhalle beginnt um 20 Uhr.

Karten sind hier erhältlich