Der Nachmittag beginnt in der Sonderausstellung „Before the Wind“. In einem kurzweiligen Rundgang erleben wir das spannende Zusammenspiel historischer Kunstschätze und zeitgenössischer Medienkunst. Anschließend geht es ins Café Ostermann, wo wir uns in geselliger Runde an Kaffee und Kuchen erfreuen wollen.

Die Idee hinter „Kunst & Kuchen“ ist es, kunstinteressierte Menschen zusammenzubringen, gemeinsam in den Austausch zu treten, neue Perspektiven kennenzulernen und Bekanntschaften zu knüpfen.

Die Veranstaltung startet am 13.6. um 15 Uhr im Diözesanmuseum.

Kosten: Eintritt von 8,- € zzgl. 12,- € (enthält die Führung, ein Kaffeegetränk und ein Stück Kuchen)

Anmeldung: 05251/1251400, museum@erzbistum-paderborn.de