Confluence Musikfestival

Unter der künstlerischen Leitung von Uli Lettermann und organisiert von Stefan Hermanns ist es dem Festivalteam gelungen, nationale wie internationale Künstlerinnen und Künstler für das besondere Konzept zu begeistern. Der Name Confluence – englisch für „Zusammenfluss“ – ist dabei Programm: So wie sich die Quellarme zur Pader vereinen, verschmelzen beim Festival verschiedene Musikrichtungen, Kulturen und Stile zu einem einzigartigen Klangfluss.

Das Programm im Überblick:

Freitag, 6. Juni – Eröffnung um 18.30 Uhr:

Zum Auftakt schlägt das Festival eine musikalische Brücke nach Osteuropa. Mit dabei sind das virtuose Wild Strings Trio aus Slowenien und die leidenschaftlich-spielstarke Hungaro Group aus Budapest – ein Abend voller emotionaler, genreübergreifender Musik.

Samstag, 7. Juni – Jazz, Funk und Weltklasse-Bandoneon:

Ein Highlight ist der Auftritt der energiegeladenen Funk-/Jazzband Fatcat (Foto). Außerdem gastiert der mehrfach ausgezeichnete Bandoneonist Claudio Constantini aus Madrid, der bereits für einen Grammy nominiert war – ein Konzert der Extraklasse.

Sonntag, 8. Juni – Familientag mit Klangvielfalt:

Bereits am Nachmittag beginnt der musikalische Sonntag mit Jazz und klassischer Wassermusik vom Ensemble Vino Rosso. Abends verzaubern die dänischen Stars Helene Blum & Harald Haugaard erneut mit ihrer poetischen Musik. Ein weiterer Höhepunkt ist das Ruven Ruppik Project: Der in Hövelhof geborene Percussionist kehrt mit einem internationalen Ensemble und weltmusikalischen Klängen in seine Heimat zurück.

Pfingstmontag, 9. Juni – Finale mit Ensemblekraft:

Den Abschluss gestalten das Quintessence Saxophone Quintet sowie die international besetzte Ugarit Band, die Brücken zwischen Kulturen und Genres schlägt. An der Stadtbibliothek mischen sich bei animat träumerische Popsounds mit dem Singer-Songwriter Folk der 60er.

Begleitet wird das Festival von einer beeindruckenden Video-/Musikinstallation, die den Weg des Paderwassers bis in die Niederlande visuell und klanglich erlebbar macht.

Besucherinnen und Besucher können sich selbst verpflegen oder sich an den drei Festivalbühnen – in den Paderwiesen, hinter der PaderHalle und vor der Stadtbibliothek – an Getränke- und Essensständen stärken.

Weitere Informationen zum Festival finden Sie unter: www.confluence-festival.de