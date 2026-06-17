Unter dem Motto »Kunst & Spiel Hinter Höfen« präsentiert die Interessengemeinschaft dasRiemeke.de e.V. auch in diesem Jahr ein kunterbuntes Programm, das dem Anspruch, aus dem Riemeke und für das Riemeke zu arbeiten, voll gerecht wird! Für alle Altersgruppen und jeden Geschmack bieten diese sieben Tage ein interessantes Programm – mit viel Live-Musik, einem Atelier-Besuch und einer Graffiti-Führung. Musikalische Gäste sind u. a. Pille & Hardt‘n Brook, Antje Huißmann und Johannes Schäfermeier, Die Blechwerkstatt, HenkersMahlzeit und die ABBA-Tribute-Band ISABBASO.

Den Abschluss von »Kunst & Spiel Hinter Höfen« bildet traditionell das große Fest im Riemekepark; am Samstag mit dem sehr beliebten Flohmarkt »Kram am Kolk« und Live-Musik von Esther & Stephan, Ragtag und Got2Blues.

Am Sonntag geht es mit Tanzvorführungen der Tanzschule Möllmann und Musik von den Querschlägern (Foto), Viv May und DeSOULart weiter.

An beiden Tagen muss niemand hungrig oder durstig bleiben. Es gibt köstliche Angebote zu familienfreundlichen Preisen.

Das vollstänige Programm und weitere Infos gibt es unter www.das-riemeke.de