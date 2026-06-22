Beim Langen Abend der Studienberatung am 25.6. ab 16 Uhr gibt es spannende Einblicke in die Studienmöglichkeiten an der Uni Paderborn sowie umfassende Informationen zu Zugangsvoraussetzungen und Studienfinanzierung.

Auch wer kein Abitur hat, aber eine berufliche Qualifikation oder Fachhochschulreife mitbringt, ist herzlich eingeladen, sich über Chancen und Perspektiven zu informieren! Ebenso können Studierende das Angebot nutzen, wenn sie z.B. einen Fach- oder Studiengangwechsel anstreben.

Studienberater:innen der Zentralen Studienberatung (ZSB) und Mitarbeiter:innen des Studierendenwerks (Amt für Studienfinanzierung) stehen mit Rat und Hilfe zur Seite. Außerdem besteht die Möglichkeit, an informativen Vorträgen, studentisch geführten Campusführungen und offenen Lehrveranstaltungen teilzunehmen und den Campus hautnah zu erleben. (Foto: Besim Mazhiqi)

Weitere Informationen gibt es hier: https://www.uni-paderborn.de/studium/studienorientierung/langer-abend-der-studienberatung