The Zone of Interest

Regisseur und Drehbuchautor Jonathan Glazer ließ sich für den Film von dem gleichnamigen Buch des verstorbenen Autoren Martin Amis inspirieren. Sein Film beleuchtet die Schrecken des Holocaust aus der Perspektive von Rudolf (Christian Friedel) und Hedwig Höss (Sandra Hüller), dem Kommandanten von Auschwitz und seiner Familie, die in ihrem Bilderbuchheim Mauer an Mauer mit dem Vernichtungslager ein äußerst privilegiertes Leben führen. Der Film gewann den Großen Preis der Jury von Cannes und zwei Oscars (Bester Internationaler Film, Bester Ton).

Der Film läuft am 22. Januar um 17.30 Uhr im Pollux.

www.pollux-kino.de