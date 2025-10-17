Es kann losgehen! Der Kartenvorverkauf für die beliebte Veranstaltung „Der Paderborner Jahresrückblick 2025“ hat begonnen. Am 13. Dezember 2025 erwartet das Publikum in der PaderHalle erneut ein unterhaltsamer Abend voller Musik, Witz und Emotionen – ein lebendiger Rückblick auf die schönsten, bewegendsten und skurrilsten Momente des Jahres 2025 in und um Paderborn.

Moderatorin Julia Ures führt durch den Abend und begrüßt eine bunte Mischung an Gästen aus Kultur, Musik und Stadtleben. Unter anderem mit dabei sind Kabarettist Eckhard Radau mit Band, Musikerin Lee Velvet, Tobi & Claire und Lothar Pohlschmidt. Natürlich darf auch in diesem Jahr die Showband The Sazerac Swingers nicht fehlen – sie sorgen mit ihrem mitreißenden Swing und Jazz-Sound für musikalische Höhepunkte und gute Laune.

Das Publikum kann sich auf Rückblicke freuen, die das Jahr 2025 in Paderborn aus ganz unterschiedlichen Perspektiven beleuchten – von den Kommunalwahlen über das Jubiläum „100 Jahre Heinz Nixdorf“ bis zu tanzenden „Windelhühnern“ und dem neuen Strand an der Pader. Ein Abend zwischen Stadtgeschichte, augenzwinkerndem Humor und ganz persönlichen Momenten.

Karten für sind ab sofort online über die Website der PaderHalle sowie im Ticket-Center am Königsplatz erhältlich.

(Foto: Thorsten Hennig)