Pianist Eckhard Wiemann über blank: „Wenn wir loslegen, weiß man nie so genau was passiert. Wir improvisieren gern aus dem Stegreif, ohne jede Verabredung.“

Eckhard Wiemann wird vielen Paderborner:innen bekannt sein. Er unterrichtet im Fach Musik an der Universität Paderborn und ist in verschiedenen Projekten unterwegs: Improvisation, Arrangement, als Klavierbegleiter.

Seine Schwester Anne Wiemann lebt in Hamburg. Sie ist Flötistin und Saxofonistin und improvisiert am liebsten – solo oder in Bandprojekten. Außerdem ist sie Komponistin für Theatermusiken, macht Auftritte mit Live-Loops und Performances.

Die Improvisationsnacht am 25. Oktober bei FAST – Alles für die Kunst (Rosenstr. 16) beginnt um 23 Uhr.

Der Eintritt ist frei, es gibt einen Hut für die beiden Musiker:innen sowie Getränke auf Spendenbasis.

https://blank-musik.jimdofree.com/