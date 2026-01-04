Rhythm of the Dance ist mehr als nur eine Tanzshow und nimmt das Publikum mit auf eine Reise durch die irische Kulturgeschichte, die durch lebendige Choreografien, dynamische Inszenierungen und Live-Musik erzählt wird. Die Show ehrt die tief verwurzelten Traditionen der irischen Performance, überschreitet aber auch Grenzen und bietet eine moderne Perspektive, die Emotionen hervorruft, zum Nachdenken anregt und einen bleibenden Eindruck hinterlässt.

Die Show am 8.1. in der Paderhalle beginnt um 20 Uhr.

www.rhythmofthedance.com

