Prof. Dr. Christoph Jacobs, seit 2008 Professor für Pastoralpsychologie und Pastoralsoziologie an der Theologischen Fakultät Paderborn, hält die zehnte Vorlesung der Montagsakademie „Warum Kirche? Eine Relevanzprüfung“ zum Thema „Wozu Priester? Dazu Priester!“ Die Frage klingt provokant – das Statement könnte Neugier wecken. Eine einfache Antwort gibt es nicht, denn unsere Kirche befindet sich im Wandel: Gemeinden erhalten ein neues Profil, Ehrenamtliche übernehmen Glaubensverkündigung und tragen zentrale Verantwortung. Die Priester werden weniger. Viele von ihnen engagieren sich mit großer Hingabe – ihr Dienst wird dankbar oder wie selbstverständlich angenommen. Gleichzeitig erleben wir auch andere Seiten: Priester, die schwer erreichbar sind, ratlos oder kraftlos wirken oder nicht mehr in die Zeit zu passen scheinen. Auch viele Priester selbst fragen: Wer bin ich eigentlich – im Vergleich mit anderen? So drängen sich Fragen auf: Welche Rolle haben Priester heute – und welches Profil sollten sie in Zukunft haben? Wie müssten Priester sein, die jetzt gebraucht werden?

Die Vorlesung am 5. Januar im Audimax der Theologischen Fakultät beginnt um 18.00 Uhr.

www.thf-paderborn.de