Zwei Menschen, zwei Mentalitäten, ein Alltag. Autorin und Autor erzählen von tatsächlichen und unmöglichen Begegnungen. Er joggt forsch durch den Tag, er ist Schweizer. Sie sitzt zurückhaltend im Wartezimmer, sie ist Deutsche. Moment. Da stimmt was nicht … egal. Für sie und ihn wird es ein Streifzug durch menschliche Abgründe mit zuweilen geistigen Höhenflügen durch sprachliche und mentale Differenzen. Es wird telefoniert und gestritten, gewartet und (sich) ausgehalten. Ein Bilderbogen der Menschlichkeit, zwischen Verzweiflung und Hoffnung, Dialog und Traum. Poetisch, verblüffend und voller kleiner überraschender Wendungen. Höchst verspielt, schauspielerisch überzeugend, sprachlich begeisternd, packend klug und zuweilen böse.

Das deutsch/schweizerische Satireduo „Hart auf Hart“ (Elisabeth Hart & Rhaban Straumann) verzaubert mit sprachlicher und schauspielerischer Präzision.

„Sie sagen Stopp“ ist bereits das dritte Tourneeprogramm, das ihnen der Schweizer Autor Franz Hohler auf den Leib geschrieben hat.

Die Aufführung am 9.1. im Amalthea beginnt um 20 Uhr.

www.rhabanstraumann.ch/hart-auf-hart

Karten: https://amalthea-theater.ticket.io/