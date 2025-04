Der PaderSprinter feiert sein 25-jähriges Jubiläum mit einem Kinoabend! Neben einem kleinen Rahmenprogramm steht das Meisterwerk „Paterson“ von Jim Jarmush aus dem Jahr 2016 auf dem Plan. Adam Driver spielt darin einen Busfahrer namens Paterson mit schriftstellerischen Ambitionen. Der Film bleibt sieben Tage lang an seiner Seite und erzählt von der Routine seines Alltags und seines Berufs. Patersons Fahrgäste und die Gesprächsfetzen, die er mitbekommt, sind ihm Inspiration für Gedichte, die er vor und nach dem Dienst und in seinen Pausen in seinem Notizbuch festhält. Poet oder Busfahrer oder womöglich beides? Die Frage nach seinem Weg stellt sich Paterson auch irgendwann selbst.

Jim Jarmush („Down by Law“) erzählt wunderbar poetisch, unaufgeregt, witzig und meisterhaft. Dafür wurden der Film, der Regisseur und vor allem Hauptdarsteller Adam Driver mit zahlreichen Preisnominierungen und Auszeichnungen belohnt.

Die Vorstellung am 29.4. im Pollux beginnt um 18 Uhr.