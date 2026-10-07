Beim Best of Poetry Slam am 15.10. treffen drei herausragende Stimmen der deutschsprachigen Slam-Szene aufeinander. Mit dabei sind Johanna Bauer aus Duisburg, deutschsprachige U20-Meisterin 2023 im Poetry Slam, Jann Wattjes aus Kiel, NRW-Meister 2021 und Hamburger Meister 2024 im Poetry Slam, sowie Sascha Thamm (Foto) aus Remscheid, Träger des bekannten Kabarettpreises Tegtmeiers Erben 2025. Gemeinsam versprechen sie einen Abend voller pointierter Texte, überraschender Perspektiven, poetischer Zwischentöne und mitreißender Bühnenmomente.

Ob Slam-Fan oder neugierige Erstbesucherin: Dieser Abend bietet einen besonderen Querschnitt durch die Vielfalt des gesprochenen Wortes. Ein Best of Poetry Slam, der zeigt, wie kraftvoll, unterhaltsam und berührend Literatur sein kann, wenn sie live passiert.

Moderiert wird die neue Veranstaltungsreihe im Deelenhaus von Karsten Strack vom Paderborner Lektora-Verlag Los geht es um 19.30 Uhr.

Karten: https://deelenhaus.ticket.io/