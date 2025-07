Tessa hat Erfolg. Aller Konkurrenz zum Trotz hat sie sich unbeirrbar durch ein Elite-Jurastudium und an die Spitze einer Anwaltskanzlei gearbeitet. Jetzt ist sie Strafverteidigerin und macht sich vor allem mit Fällen von sexuellem Missbrauch einen Namen. Tessa beherrscht die Königsdisziplin des Kreuzverhörs perfekt und zerlegt schonungslos die Aussagen der Vergewaltigungsopfer. Ihre Prozesse enden eigentlich immer mit einem Freispruch für die angeklagten Männer.

Doch dann ändert sich alles: Der heftige Flirt mit einem ihrer Kollegen endet für Tessa in einer Vergewaltigung. Sie zeigt ihren Kollegen an und erlebt im anschließenden Gerichtsverfahren – jetzt aus der Perspektive des Opfers – wie sie im Mahlwerk der Justiz zerrieben wird.

Suzie Millers packender Monolog führt uns in die brutale Realität des Gerichtssaals. „Prima Facie“, 2019 in Sydney uraufgeführt und seither vielfach prämiert und gespielt, wirft kritische Fragen auf: Wie verhandeln wir – gesellschaftlich und vor allem juristisch – sexuelle Gewalt? Wer findet wie in unserem Rechtssystem Gehör, Glaubwürdigkeit, Schutz?

Die Vorstellung am 6. Juli beginnt um 15 Uhr.

www.theater-paderborn.de