Städtische Museen und Galerien an Ostern geöffnet

Die Städtischen Museen und Galerien Paderborn sind an fast allen Ostertagen geöffnet. Nur an Karfreitag, 3. April, haben die Museen geschlossen. Auch am Ostersamstag, Ostersonntag und Ostermontag haben Besuchende die Möglichkeit, von 10 bis 18 Uhr im Stadtmuseum Paderborn die Ausstellung „Einsteigen bitte! 125 Jahre öffentlicher Nahverkehr in Paderborn“ zu besuchen. In Zusammenarbeit mit dem PaderSprinter zeigt die Ausstellung Einblicke in die Vergangenheit und Zukunft des Verkehrs in Paderborn.

Im Naturkundemuseum Paderborn stellt die Ausstellung „Glanzlichter“ die 86 Gewinnerfotos des internationalen Wettbewerbs der Naturfotografien vor. Ebenfalls an allen Tagen – außer Karfreitag – ist das Residenzmuseum Schloß Neuhaus geöffnet. Besuchende können hier auf Entdeckungsreise zur Geschichte des Schlosses und seiner Bewohner:innen gehen.

Aufgrund von Ausstellungsumbau sind die Städtische Galerie in der Reithalle und das Kunstmuseum im Marstall geschlossen. Am Freitag, 17. April, um 19 Uhr eröffnet hier zwei neue Kunstausstellungen: „Joséphine Sagna: I came to slay“ in der Städtischen Galerie in der Reithalle und „Tanya Poole: The Eyes and the Guide“ im Kunstmuseum im Marstall. Beide Ausstellungen sind von Samstag, 18. April, bis Sonntag, 30. August 2026, zu sehen.