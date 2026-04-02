frauensache

Beate ist Frauenärztin in einer Kleinstadt. Sie steht kurz vor ihrem Ruhestand und möchte daher ihre Praxis verkaufen. In einem Umkreis von 80 Kilometern ist sie die Einzige, die Schwangerschaftsabbrüche vornimmt. Sie möchte gern, dass ihre Nachfolgerin das weiter anbietet. Doch die einzige, weit jüngere Kandidatin ist streng gegen diese Praxis und lehnt auch die Sprechstundenhilfe, eine Geflüchtete aus dem Iran, ab. So kommt es im Zentrum des Stückes zu einer Bürgerversammlung, in denen die unterschiedlichen Positionen aufeinanderprallen.

Mit einem Ensemble von sechs Frauen verbindet das Stück drei gesellschaftliche Diskurse auf der Bühne miteinander: die Debatte um Schwangerschaftsabbrüche, die Flüchtlings- und Zuwanderungsthematik sowie die Strategien der neuen Rechten, in der Mitte der Gesellschaft Fuß zu fassen.

Lutz Hübner und Sarah Nehmitz gehören zu den meistgespielten Autoren auf deutschen Bühnen. Ihr Erfolgsstück „Frau Müller muss weg“ wurde auch verfilmt und erhielt 2015 den Bayrischen Filmpreis für das beste Drehbuch.

Termine und Tickets: https://www.uni-paderborn.de/universitaet/studiobuehne