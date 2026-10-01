Am 3. Oktober ab 11 Uhr klingt der SchlossSommer 2026 mit einem guten Stück Zuhause aus. Schlosspark und Lippesee Gesellschaft, Kreislandfrauenverband Paderborn und der LandfrauenServiceverein Paderborn-Höxter präsentieren beim „Tag der Regionen“ Heimat in ihrer schönsten Form. Man erlebt im Schlosspark ein Fest aus heimischer Kultur, Kulinarik und (Kunst-)Handwerk. Das Angebot bietet Programmpunkte zum Anschauen und Mitmachen für jedes Alter. Ein Markt aus heimischen und hausgemachten Waren und Leckereien eröffnet einen Blick auf Vielfalt und Reichhaltigkeit unserer Regionen.

https://www.schlosspark-paderborn.de/