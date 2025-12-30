Nach seinen großen Erfolgsprogrammen unter anderem zu Bach, Beethoven und Tschaikowsky wagt das Quintessence Saxophone Quintet (Foto: Harald Morsch) einen weiteren musikalischen Brückenschlag und präsentiert sein neues Programm „A Cinematic Suite“. Auf dem Programm stehen Klassiker etwa von John Williams oder Ennio Morricone, aber auch ein paar weniger prominente Perlen der Filmmusikgeschichte, allerdings ganz neu arrangiert im typischen Quintessence-Stil und damit frisch belebt zu einer unvergleichlichen cineastischen Reise. Die Musiker Uli Lettermann (Sopransaxophon, Arrangement), Jonas Buschsieweke (Altsaxophon), Thorsten Floth (Tenorsaxophon), Roland Danyi (Tenorsaxophon) und Anatole Gomersall (Baritonsaxophon) formen ein virtuoses Ensemble, das sich jenseits so oft gehörter Kammermusik- und Jazzklänge bewegt. Ihre Leidenschaft für die Musik und das Saxophon machen jedes Konzert zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Das Konzert am 4.1. in der Paderhalle beginnt um 19 Uhr.

