Weihnachten ist ein Lebensgefühl, das es zu zelebrieren gilt. Ganz in diesem Sinne streut der „Weihnachtszauber im Schlosspark“ eine gute Prise Glitzer auf das zweite Adventswochenende. Weithin sichtbar bringt der große Leuchtstern am Schloss nicht nur Kinderaugen zum Strahlen. Die liebevolle Dekoration verwandelt den ganzen Park in eine wahrhaft zauberhafte Kulisse, für einen der schönsten Weihnachtsmärkte der Region. Ein Potpourri aus Mandeln, Gewürzen, Honig, Gebäck und mehr herzhafte Köstlichkeiten streichelt die Nase und verwöhnt den Gaumen. So gehört es sich schließlich für einen Weihnachtsmarkt. Allerdings fehlen auch nicht die klassischen Weihnachtsmarktstände mit Glas-, Textil- und Holzarbeiten, ausgefallener Schmuck und weihnachtliche Dekorationen. Die Händlerinnen und Händler bringen hierfür überwiegend Waren aus eigener Handarbeit mit.

Die zur Dekoration aufgestellten Weihnachtsbäume entstammen aus heimischen Anbauplantagen und werden im Anschluss an den Weihnachtszauber der Tafel Paderborn übergeben, die diese dann an bedürftige Menschen weitergibt, um als Weihnachtsbaum die Weihnachtstage zu Hause zu verschönern.

So viel Weihnachtszauber lockt auch Sankt Nikolaus an, der sich für den Sonntag um 17 Uhr angekündigt hat, um die Kinder zu besuchen. Er hat wieder eine kleine Überraschung für alle Kinder dabei.

Öffnungszeiten: 5. Dezember: 15 bis 21 Uhr, 6. Dezember: 13 bis 21 Uhr, 7. Dezember: 11 bis 19 Uhr

(Foto: Thorsten Hennig)

