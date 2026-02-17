„Westfalen für Umme“ heißt es am 21.2. ab 10 Uhr im LWL-Museum in der Kaiserpfalz. An diesem freien Museumstag stehen gleich drei öffentliche Führungen (11 Uhr, 13 Uhr, 15 Uhr) durch die Sonderausstellung „775 – Westfalen“ auf dem Programm. Bei dem offenen Kinderprogramm „Schatzwerkstatt“ haben Kinder zwischen 13 und 17 Uhr die Möglichkeit, eigene kleine Schätze zum Mit-nach-Hause-nehmen anzufertigen.

Eintritt, Führungen und Kinderprogramme sind an diesem Tag kostenlos.

(Foto: Besim Mazhiqi)

www.lwl-kaiserpfalz-paderborn.de