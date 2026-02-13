Jens Kommnick & Michael Busch

Jens Kommnick (Foto: Manfred Pollert) gilt als führender Vertreter des Celtic Fingerstyle, der es zudem versteht, auch Einflüsse aus Klassik, Jazz und Rock in seine filigranen Gitarrenklänge einfließen zu lassen. Seine angenehme Bühnenausstrahlung und humorvolle Präsentation machen seine Konzerte für das lauschende Publikum zu einem besonderen Vergnügen. Jens Kommnick arbeitete mit den hochkarätigsten Vertreter:innen seiner Zunft zusammen (Reinhard Mey, Werner Lämmerhirt, Ian Melrose, Peter Finger, Allan Taylor, Klaus Weiland, Ulli Bögershausen etc.) und dürfte aufgrund der Mitwirkung an mittlerweile knapp 100 Produktionen landesweit einer der wohl meistgefragtesten Studiomusiker dieser Szene sein.

Die Musik von Michael Busch ist durch seine Studien an der Pfälzischen Musikakademie neben der Klassik stark von Folk-, Rock- und Jazzelementen geprägt, besonders spürbar sind keltische Einflüsse. Seit Beginn seiner solistischen Tätigkeit stand er mit vielen bekannten Größen der internationalen Akustikszene wie Jacques Stotzem, Ian Melrose, Dylan Fowler, Doug Smith, Axel Schultheiss, Tony Kaltenberg und Adax Dörsam auf der Bühne.

Buschs Instrumentalstücke sind poetische Klangerzählungen, lyrische Impressionen über sein Leben. Die Stücke werden unmittelbar im Spiel an der Gitarre entwickelt. Bilder und Landschaften, Erlebnisse und Begegnungen sind die Inspirationsquellen für die musikalischen Reisen durch einsame schottische Highlands, ruhige schwedische Seenlandschaften und wilde amerikanische Meeresküsten.

Das Konzert am 19.2. im Deelenhaus beginnt um 19.30 Uhr.

Karten: https://deelenhaus.ticket.io/