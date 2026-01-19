WWKulturStarter Preis 2026

Wie Westfalen Weser berichtet, vergeben sie auch in diesem Jahr wieder einen „WWKulturStarter“ Preis, einen mit 5.000 Euro dotierten Sonderpreis. Der Preis richtet sich ausschließlich an Bewerber:innen im Alter von 18 bis 25 Jahren mit einem Erst- oder Zweitwohnsitz im Geschäftsgebiet von Westfalen Weser. Nachdem der erste „WWKulturStarter“ 2025 in der Kategorie Wortkunst vergeben wurde, werden in diesem Jahr junge Singer-Songwriter gesucht. Bewerben können sich Singer-Songwriter als Einzelkünstler:in, als Duo oder Band mit eigenen Songs. Anders als beim „WWKulturpreis“ wird hier nicht nur ein bereits abgeschlossenes Projekt ausgezeichnet, sondern auch noch nicht umgesetzte Konzepte und Vorhaben können das Preisgeld für sich gewinnen.

Nach einer Fachjury‑Vorauswahl entscheidet dann ein Online‑Voting über die Gewinner:innen.

