Der Wettbewerb „Glanzlichter der Naturfotografie“ zählt zu den renommiertesten Naturfotowettbewerben weltweit. Seit seiner Gründung im Jahr 1999 hat er sich als Plattform etabliert, die die Schönheit und Vielfalt der Natur in herausragenden Fotografien präsentiert. Seit diesem Jahr gibt es innerhalb des Wettbewerbs vom projekt natur & fotografie einige Veränderungen. Die bedeutenden und verantwortungsvollen Aufgaben, die dieser Wettbewerb mit sich bringt, wurden von einem jungen Team übernommen, das die Glanzlichter weiterführt. Der Ursprung und das Herzstück des Wettbewerbs sollen weiterhin bestehen bleiben, so das Team. In diesem Jahr waren es 22.692 Bildeinsendungen von 949 Fotograf:innen aus 35 verschiedenen Ländern, womit ein Rekord aufgestellt wurde. Es werden 86 von der Jury ausgewählte und prämierte Fotografien gezeigt.

Die Ausstellung ist bis zum 19. April im Naturkundemuseum zu sehen.

(Foto: Lina Grüppe – Der Tanz zwischen den Flares)

https://glanzlichter-competition.com/