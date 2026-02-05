Nur wenige Menschen zieht es im Winter ins eisige Murmansk am nördlichen Polarkreis. Die schüchterne finnische Archäologiestudentin Laura ist aber fest entschlossen, die berühmten Felsenmalereien der Stadt zu besichtigen – eine unglückliche Romanze, die sie in Moskau hinter sich lässt, motiviert ihren Entschluss umso mehr. Die Aussicht auf eine beschauliche Eisenbahnreise zerschlägt sich schnell als Laura ihren Mitreisenden im Abteil Nr. 6 kennenlernt. Ljoha ist ein Russe, Bergarbeiter, trinkfest und laut – ein Typ, der keine Grenzen zu kennen scheint und Laura schlichtweg ignoriert. Doch während der nächsten Tage ihrer gemeinsamen Reise müssen die ungleichen Passagiere auf engstem Raum miteinander auskommen lernen. Der Beginn einer unerwarteten Annäherung.

„Abteil Nr. 6“ wurde 2021 bei den Internationalen Filmfestspielen in Cannes mit dem Großen Preis der Jury ausgezeichnet und erhielt zahlreiche internationale Würdigungen, darunter eine Oscar-Nominierung als bester internationaler Film. Juho Kuosmanens Werk besticht durch seine poetischen Bilder, feine Ironie und die eindringliche Darstellung zweier Menschen, die – trotz aller Unterschiede – Gemeinsamkeiten entdecken.

Die Vorstellung am 8.2. im Pollux beginnt um 17.30 Uhr.

Karten sind hier erhältlich