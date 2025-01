Am 19. Januar eröffnen die stellvertretende Bürgermeisterin Sabine Kramm und Dr. Felicitas Demann, die Leiterin des Naturkundemuseums Paderborn, gemeinsam mit den Partnern vom projekt natur & fotografie, die Sonderausstellung Glanzlichter 2024 in Schloß Neuhaus. Die Eröffnungsfeier beginnt um 11 Uhr im Audienzsaal (Residenzmuseum) im Schloss, anschließend können die Bilder im Naturkundemuseum Paderborn angeschaut werden. Dabei steht auch ein Vortrag über die Glanzlichter 2024 auf dem Programm, welcher den Besucher*innen Hintergrundinformationen über die Entstehung und die ein oder andere verborgene Geschichte hinter den Bildern vermittelt. Die Glanzlichter sind einer der größten deutschen internationalen Naturfoto-Wettbewerbe, an dem sich Naturfotografen weltweit beteiligen. Für das Jahr 2024 wurden insgesamt 19.385 Bilder von über 800 Fotografen aus 34 verschiedenen Ländern eingesandt. Das Naturkundemuseum Paderborn zeigt alle 88 Siegerbilder, die von einer Jury in neun verschiedenen Kategorien ernannt wurden. Erstmalig ist auch ein Bild der neuen Kategorie „Mit KI ergänzt“ dabei.

Darüber hinaus bietet das Naturkundemuseum begleitend zur Glanzlichter-Ausstellung ein Veranstaltungsprogramm an. Dieses beginnt am Freitag, 7. Februar, mit einer Taschenlampenführung, dabei werden die Glanzlichter von einer ganz anderen Seite beleuchtet. Außerdem wird es zusammen mit dem Naturwissenschaftlichen Verein am Dienstag, 28. Januar, um 19.30 Uhr (im Audienzsaal des Schlosses) einen Vortrag mit dem Titel „Von Archäopteryx bis Zaunkönig – von geflügelten Sauriern bis zum Singvogel“ geben. Eine Aufnahme der Glanzlichter hat zu diesem Vortrag inspiriert.

Alle Siegerbilder des Wettbewerbs Glanzlichter 2024 sind vom 19. Januar bis zum 18. Mai 2025 im Naturkundemuseum Paderborn zu sehen.

(Foto: Bence-Mate)

www.paderborn.de/naturkundemuseum