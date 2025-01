5. Sinfoniekonzert

Für das Konzert am 22. Januar in der Paderhalle hat der neue Chefdirigent Jonathan Bloxham (Foto: Kaupo Kikkas) ein eindrucksvolles Programm voller Positivität, Humor und Virtuosität zusammengestellt. Es wird zunächst mit der Ouvertüre zur Oper „Die verkaufte Braut“ von Bedrich Smetana beginnen. Der tschechische Komponist hat insgesamt acht Opern vollendet, allerdings hat nur „Die verkaufte Braut“ einen bedeutenden Erfolg verzeichnet. Anschließend erleben die Zuhörer ein Meisterwerk von Antonín Dvorák. Sein technisch überaus herausforderndes Violinkonzert gilt als eines der Meisterwerke seiner „slawischen“ Phase. Der niederländische Geiger Niek Baar, der zahlreiche nationale und international Musikwettbewerbe gewonnen hat und regelmäßig mit Orchestern wie der Deutschen Radiophilharmonie Saarbrücken, dem Concertgebouw Chamber Orchestra und dem Residentie Orkest in Den Haag zusammenarbeitet, wird es bei seinem NWD-Debüt interpretieren. In der zweiten Hälfte des Programms erklingt die zweite Sinfonie von Johannes Brahms. Diese ist im Sommer 1877 in vergleichsweise kurzer Zeit entstanden, sprüht vor Optimismus, Virtuosität, Humor und pastoralem Charme und wurde nach ihrer Uraufführung sofort ein durchschlagender Erfolg im europäischen Musikleben.

Eintrittspreise zwischen 38 und 11 Euro. Eintritt frei an der Tageskasse mit dem AStA Kulturticket Paderborn.

Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr.

www.nwd-philharmonie.de