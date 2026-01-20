Jakob Bänsch Quartett

Mit „All the Others“ präsentiert der 20-jährige Trompeter und Komponist Jakob Bänsch sein zweites Album – ein Werk, das Jazz, klassische Musik und Filmmusik zu einer poetischen Klangwelt verbindet. Nach seinem gefeierten Debüt „Opening“ zeigt der aus Pforzheim stammende Musiker hier beeindruckende Reife und emotionale Tiefe. Musikalisch spannt „All the Others“ den Bogen von impressionistischen Klängen à la Ravel und Messiaen bis zu modernen Jazz-Elementen im Geist von Wayne Shorter und Herbie Hancock. Gemeinsam mit seinem eingespielten Quartett – Niklas Roever (Klavier), Jakob Obleser (Bass) und Leo Asal (Schlagzeug) – erschafft Bänsch dichte, atmosphärische Kompositionen voller Ausdruckskraft.

Für dieses Album hat Jakob Bänsch den renommierten Deutschen Jazzpreis erhalten.

Das Konzert am 24.1. im Deelenhaus beginnt um 19.30 Uhr.

Karten: https://jazzclub-paderborn.ticket.io/

https://www.jakobbaensch.com/