Ruhrgebiet per Fahrrad

Touristisches Radeln in der am dichtesten besiedelten Region Deutschlands, macht das Sinn? Claus Schirmer vom ADFC Paderborn sagt dazu: ja!

Anhand eigener Er-Fahrungen und eigener Fotos zeigt er die Gründe dafür auf. Es gibt wunderbare Fluss- und Bahntrassen-Radwege in einer eindrucksvollen grünen Landschaft, die man so im Ruhrgebiet nicht erwarten würde. Und Industrie-Kultur, Sehenswürdigkeiten sowie Kultur schlechthin sind die Hauptvorzüge des Ruhrgebiets, so dass es viel zum Anschauen gibt und das Radfahren oft nur Mittel zu diesem Zweck ist. Als Höhepunkt werden etliche Halden mit Landmarken vorgestellt.

Der Vortrag am 13.3. in der Kulturwerkstatt beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.