Der Kanadier Dave Goodman (Foto: Albrecht Schmidt) ist ein musikalisches Chamäleon. Seine Bandbreite verbietet es, ihn als Singer/Songwriter irgendeinem Genre unterzuordnen. Goodmans beindruckende Gesangsstimme variiert von einfühlsamem Timbre bei balladesken Stücken bis hin zu glissandoartigem Blues. Auf der Bühne ist er Musiker, Storyteller und Entertainer in einem. Sein seltenes Talent, virtuose Gitarrentechnik auf Weltklasse-Niveau mit eindrucksvollem Gesang, Geschichten und Humor zu verbinden, machen seine Konzerte zu einem einzigartigen Erlebnis. Dave Goodman wird sehr oft zu Gitarren-Festivals in Europa und Asien eingeladen und tourt mittlerweile in ganz Europa und Nordamerika. Er singt und spielt meist Solo – unter anderem auch als Support für Peter Maffay und Joan Armatrading – und außerdem mit seinem eigenen Trio oder als kongenialer Gitarrist für andere Musiker.

Das Konzert am 13.3. im Deelenhaus beginnt um 19.30 Uhr.

www.dave-goodman.info

Karten: https://deelenhaus.ticket.io/