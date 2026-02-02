Kyla Brox & Band

Blues und Soul verschmelzen untrennbar in der Musik der preisgekrönten Singer-Songwriterin Kyla Brox, deren außergewöhnliches Talent sie zu einer der besten weiblichen Bluesstimme ihrer Generation gemacht hat. Die Tochter der Blues-Legende Victor Brox startete ihre Karriere bereits als Teenager in der Band ihres Vaters. Inzwischen hat sie ihren ganz eigenen, raffinierten Sound entwickelt – zu hören auf ihren vielgelobten Alben „Throw Away Your Blues“ und „Pain & Glory“.

Ihre Stimme – zart und drängend, rau und voller Gefühl – verwischt die Grenzen zwischen Schmerz und Leidenschaft. Zusammen mit dem einfühlsamen Gitarrenspiel von Paul Farr, dem inspirierten Bass von Danny Blomeley und dem präzisen Groove von Mark Warburton entsteht ein einzigartiges, intensives und oft geradezu ekstatisches Live-Erlebnis.

Das Konzert am 7.2. im Deelenhaus beginnt um 19.30 Uhr.

Karten: https://jazzclub-paderborn.ticket.io/