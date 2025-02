Kostenlose Schulvorführungen von »Schindlers Liste«

In einer Zeit, in der Aufklärung und Erinnerungskultur wichtiger denn je sind, bietet das Pollux by Cineplex kostenlose Schulvorführungen des mehrfach ausgezeichneten Films »Schindlers Liste« von Steven Spielberg an.

Diese Initiative ermöglicht es Schulen, sich für Filmvorführungen anzumelden, die zwischen dem 5. und 8. Mai jeweils um 10.00 Uhr stattfinden. Interessierte Schulen können sich ab sofort bis zum Beginn der Osterferien anmelden.

Der mit sieben Oscars prämierte Film ist nicht nur ein filmisches Meisterwerk, sondern auch ein eindringliches Zeugnis der Schrecken des Nationalsozialismus. Er bietet zahlreiche Anknüpfungspunkte für den Unterricht und zeigt auf erschütternde Weise, welche Folgen eine menschenverachtende Ideologie haben kann, wenn sie politische und militärische Machtinstanzen durchdringt. Dabei thematisiert der Film zentrale Fragen von Moral, Verantwortung und Zivilcourage und regt zur kritischen Reflexion an.

Ziel der Initiative ist es, junge Menschen für die Bedeutung von Menschenrechten zu sensibilisieren, Empathie und Toleranz zu stärken sowie ihnen die Folgen von Ausgrenzung und Hass aufzuzeigen.

Damit sich die Schülerinnen und Schüler vollkommen auf den Film einlassen können, bleiben die Theken während der Vorführungen geschlossen. So wird sichergestellt, dass die volle Aufmerksamkeit auf den Film und seine Inhalte gerichtet bleibt.

Anmeldungen sind bis Freitag, den 11. April 2025, über paderborn@cineplex.de möglich.