Jean-Luc Godards „Außer Atem“ (1960) gehört zu den großen Klassikern der Filmgeschichte. Doch was ist die Geschichte dahinter? „Nouvelle Vague“ wirft einen Blick auf die turbulenten Dreharbeiten dieses bahnbrechenden Films und auf eine Generation von Filmschaffenden, die getrieben ist von dem unbedingten Willen, Dinge neu und anders zu machen. Mit viel Humor und Liebe zum Detail kreiert Richard Linklater mit „Nouvelle Vague“ seine ultimative Liebeserklärung an das Kino.

Termine:

Donnerstag, 16.04.2026, um 18:00 Uhr (OmU)

Samstag, 18.04.2026, um 12:30 Uhr

Sonntag, 19.04.2026, um 19:15 Uhr

Tickets unter www.pollux-kino.de