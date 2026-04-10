Jacques Stotzem (Foto: Manfred Pollert) ist einer der vielseitigsten Fingerstyle-Gitarristen der aktuellen Gitarrenszene. 1959 in Verviers geboren, hat der belgische Gitarrist inzwischen 19 CDs eingespielt und gehört für viele Fans der akustischen Gitarrenmusik zu den absoluten Favoriten. Als gern gesehener Gast auf allen großen Festivals hat sich Jacques Stotzem mit seinem perfekt vorgetragenen Fingerstyle-Gitarrenspiel, seinem sensiblen Gespür für Melodik und seinem feinen Temperament einen beachtlichen Fan-Kreis erspielt. Stotzem hat über die Jahre einen unverkennbar eigenen Sound auf der akustischen Gitarre entwickelt und überzeugt sowohl in den für ihn typischen, stimmungsvollen Balladen als auch in durchaus heftig rockenden Adaptionen von Hendrix- oder Gallagher-Stücken. Sein neues Album „Bright or Blue“ ist eine kontrastreiche Sammlung sehr lyrischer, sehr fantasievoller Musik, die viel Gelassenheit ausstrahlt, manchmal vielleicht auch ein wenig Nostalgie, aber auch von Jacques‘ unerschöpflicher Freude zeugt, einfach einen vor langer Zeit begonnenen musikalischen Weg weiterzuverfolgen.

Das Konzert am 16.4. im Deelenhaus beginnt um 19.30 Uhr.

https://www.stotzem.com/

Karten: https://deelenhaus.ticket.io/