Paderborn macht ernst mit lustig

Das ostwestfälische Publikum genießt in Kabarett- und Comedy-Kreisen einen besonderen Ruf. Es gilt als nicht wenig anspruchsvoll, aber auch als ausgesprochen aufmerksam. Woanders wird vielleicht schneller gelacht und womöglich sogar mehr und lauter, aber wer es hier schafft, seine Zuschauer und Zuschauerinnen zu stehenden Ovationen von den Sitzen zu holen, kann sich darauf durchaus etwas einbilden. Genau mit diesem Pfund gehen vom 26. April bis zum 16. Mai 2025 neun Veranstaltungen in der PaderHalle Paderborn an den Start. Auf dem Programm stehen große Namen und tolle Entdeckungen der deutschsprachigen Unterhaltung, Kabarett, Comedy und Musik. Die Gästeliste liest sich wie ein Who-is-who der Szene: Storno, die feisten (Foto), Matthias Brodowy, Ingo Börchers, Wilfried Schmickler, Lars Reichow, Erwin Grosche, Horst Evers, René Steinberg, Doc Esser, Gerburg Jahnke, Bodo Wartke und Lehrgut.

Idee und Umsetzung liegen bei Carsten Hormes vom Paderborner KulturBüro-OWL und dem Team Wohlsein. Das Festival wird vom Team der PaderHalle unterstützt und präsentiert von „Paderborn überzeugt“ und WestfalenWIND.

Weitere Infos und Tickets: www.ernstmitlustig.de