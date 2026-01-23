Wie könnte man besser in das neue Jahr starten als mit guter und intelligenter Unterhaltung? Mit dem ZONTA-Kabarett bietet der Paderborner ZONTA Club wieder eine gute Gelegenheit dazu. Kabarettist Ingo Börchers spielt sein aktuelles Programm „Zeichen & Wunder“. Darin macht sich der Bielefelder Humorarbeiter auf die Suche nach dem, was ist, was war und wie das alles enden wird. Oder besser noch: Wie es weitergehen könnte. Er hat weder Lust auf blinden Fortschrittsglauben, noch auf den Fatalismus der Letzten Generation. Er hat Lust auf was anderes. Auch, wenn er dieses Andere noch nicht so richtig dingfest machen kann. Um der Sache näher zu kommen, versucht er, nicht hinterfragte Glaubenssätze gegen den Strich zu bürsten und en passant sein eigenes Manifest zu formulieren: Ergreifen statt festhalten. Duett statt Duell. Menschenrechte statt rechte Menschen. Reinen Wein einschenken statt Wasser predigen. Neugier statt Gier. Bildung statt Vermögensbildung. Wertschätzung statt Wertschöpfung. Vernetzen statt Verstricken. Fragen statt antworten. Zeichen und Wunder.

Als Teil des internationalen Netzwerkes von berufstätigen Frauenengagiert sich der Paderborner Club mit Projekten und Aktionen lokal, überregional und international für die Belange vor allem von Frauen und Kindern. Diese Arbeit finanzieren die fast vierzig Paderborner Zontians mit Benefizeinnahmen und Spenden und so finanzieren auch die Einnahmen aus dieser Veranstaltung die Benefiz-Projekte des Clubs.

Die Veranstaltung am 28.1. im Theater beginnt um 19.30 Uhr.

Karten snd hier erhältlich