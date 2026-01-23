Semiya und Gamze sind vierzehn und zwanzig Jahre alt, als ihrer Väter von der rechtsextremen Terrorzelle „Nationalsozialistischer Untergrund“, kurz NSU, ermordet werden. In Gedächtnisberichten, Telefonaten und Chats erzählen sie von den Geschehnissen – und wie Verurteilung der deutschen Polizei und Desinteresse der Öffentlichkeit die beiden mit voller Wucht trafen. Aber auch, wie sie miteinander eine ungeheure Kraft entwickeln konnten, die sie bis heute kämpfen lässt.

„Unser Schmerz ist unsere Kraft – Neonazis haben unsere Väter ermordet“ ist ein emotionales Buch, das über ein wichtiges Kapitel jüngster deutscher Geschichte aufklärt: Der NSU ermordete zwischen 2000 und 2007 zehn Menschen, neun hatten eine Migrationsgeschichte. Es ermutigt, politisch wach zu bleiben und Haltung gegen Rechts zu zeigen.

Die Veranstaltung am 28.1. in der Wewelsburg beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Platzreservierung auf www.wewelsburg.de