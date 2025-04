Blind Spot & Erdkruste

Die Band Blind Spot kommt aus Berlin/Düsseldorf und hat 2022 Jahr ein beachtliches Debüt mit dem Album „Frontmirror“ (JazzSick Records) hingelegt. Bestehend aus den drei versierten Musikern Philipp Wisser (Gitarre), Joan Chàvez (Bass) und Noël Lardon (Drums) verbindet dieses Trio Elemente des traditionellen Jazz mit modernen Produktionstechniken zu einem einzigartigen Sound und lotet damit die Grenzen des Jazz, Blues und Ambient neu aus. Musikalisch kreisen Blind Spot um klare, eingängige Themen herum. Sie modulieren, modifizieren, stolpern, fallen und fangen sich dabei gegenseitig wieder auf. Daraus entsteht ein lebendiges Zusammenspiel, das durch den Einsatz von modernen Live Electronics zusätzlich erweitert wird.

Ein Knarzen und Tosen zieht durch die Welt. Die Erde ist in Bewegung und Erdplatten verschieben sich. Wie ein Schwertfisch manövriert sich Erdkruste harmonisch durch die Ozeane. Durch die Wellen in einem „Auf und Ab“ an deepen Sounds und Grooves. Die Fuzz-Gitarre streichelt die Gischt. Der Bass bohrt sich in den Meeresboden, während der Beat und die Electronics das Meer langsam zu einem Taifun aufladen.

Eintritt: auf Hut

Das Konzert am 25.4. im Sputnik beginnt um 20 Uhr, das Konert am 26.4. in Willie’s Heartbreak Hotel ebenfalls.