Folk auf Barockgeige und Nyckelharpa

Johan Hedin und Ida Meidell (Foto: Fredrik Gille) sind führende Persönlichkeiten der nordischen Folk Szene. Ihre Arrangements hauchen traditionellen Melodien des 18. Jahrhunderts neues Leben ein. Mit Idas Expertise in verschiedenen Geigenstilen und in der Barockmusik und Johans innovativem Spiel der Nyckelharpa beleben sie reiche nordische Traditionen gefühlvoll wieder und verbinden damit nahtlos zeitgenössische Ausdrucksformen. Vergangenheit und Gegenwart jubilieren in schönsten Tönen!

Die Höhe des Eintrittspreises bestimmen Sie selbst. „Pay what you want.“

Eintritt frei an der Tageskasse mit dem AStA Kulturticket Paderborn.

Das Konzert am 8.3. im Audienzsaal beginnt um 18 Uhr.

www.hedinmeidell.com