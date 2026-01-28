Unter dem Titel „Ungesehen und ungehört? Westfälische Frauen, die Geschichte machten“ gestalten die Schauspielerin Nicole Paul (Foto: Elena Zaucke) und die Klarinettistin Carolin Nagel gemeinsam einen Abend, an dem mit Königin Mathilde, Elisabeth von Pfalz und Fürstin Pauline zur Lippe drei spannende Frauenfiguren aus drei unterschiedlichen Epochen, die in Westfalen Geschichte machten, im Fokus stehen. Gelesen werden erhaltene Dokumente der Frauen, wie eigene Briefe, und Texte über die Figuren, etwa Zeilen aus der Lebensbeschreibung der Mathilde sowie kurze einleitende Texte zu den historischen Persönlichkeiten.

Die Veranstaltung am 5. Februar im Museum in der Kaiserpfalz beginnt um 19 Uhr.

Eintrittskarten kosten 10,- Euro, inkl. Getränk, und sind über den Online-Ticketshop des Museums oder direkt an der Museumskasse erhältlich.

www.lwl-kaiserpfalz-paderborn.de